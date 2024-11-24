TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak öğretmenlerin toplum üzerindeki etkisini bir kez daha hatırlattı.

Öğretmenlerimizin Değeri Kelimelere Sığmaz

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yarınlarımızın harcını yoğuran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Geleceğimizin Aydınlatıcıları

Başkan, sözlerine şöyle devam etti: "Biliyoruz ve inanıyoruz ki 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensupları olarak; dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir."

Şükran ve Rahmet

Bu anlamlı gün dolayısıyla tüm öğretmenlere özveri ve emekleri için şükranlarını sunduğunu belirten Kurtulmuş, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi ise bir kez daha rahmetle andı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.