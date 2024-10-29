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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle daha müreffeh bir Türkiye hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir mesaj yayımladı. Mesajında, Cumhuriyet'in temel ilkelerine güçlü bir vurgu yaparak, "Bugün daha müreffeh, daha huzurlu ve her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için kendimize güvenerek ilerliyoruz." dedi.

Milli Egemenlik ve Cumhuriyet

Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunun milli egemenlik olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutladıklarını ifade etti. "Egemenliğin yalnızca millete ait olduğu, halkın iradesinin üstünde hiçbir kuvvetin bulunmadığı teminatı Cumhuriyet'tir." sözleriyle bu noktayı vurguladı.

Toplumsal Dayanışma ve Bağımsızlık Ruhu

Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanıyla toplumda pekişen dayanışmanın önemine değinerek, "Emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir." dedi.

Eşit Haklar ve Özgür Yaşam İdeali

Milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin, hukuk devleti ilkesiyle sağlanabileceğini ifade eden Kurtulmuş, Cumhuriyet'in temel ilkeleri sayesinde herkesin eşit hak ve özgürlüklerle güvence altında olduğu bir sosyal düzenin güçlendiğini belirtti. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarı ile demokratik düzenin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet'in Kurucularını Anma

Kurtulmuş, bu özel gün vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını, toprakları koruyan aziz şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle anarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak güçlü ve büyük bir Türkiye hedefinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek mesajını sonlandırdı.

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