TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Aktivist Eygi'ye Başsağlığı ve Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'in Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından yaşamını yitiren Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Barbarlığın Zirvesi

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz," ifadelerini kullandı. Eygi’nin ölümüyle ilgili başsağlığı dileyen Kurtulmuş, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Rachel Corrie'nin katlinin üzerinden 21 yıl geçti. Ancak İsrail devlet terörü, uluslararası toplumun sessizliği sayesinde cesaret bulup bugün, tıpkı Rachel Corrie'yi katlettiği gibi Ayşenur'u da öldürdü. Bu durum, dünyanın siyonist İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı birleşme zamanının geldiğini göstermektedir."

İnsanlık Suçuna Dikkat Çekti

Kurtulmuş, açıklamasında Netanyahu ve destekçileri hakkında da şunları söyledi: "Bu katiller için, sivil ya da genç, çocuk ya da yaşlı olmanızın, Filistinli ya da başka bir milletten olmanızın önemi yoktur. Kendilerine göre öldürülebilir insanlar tanımlıyorlar. Dünya, bu vahşeti durdurmak ve bu katillerin işlediği insanlık suçlarına karşı gerekli tedbirleri en ağır şekilde almak zorundadır."