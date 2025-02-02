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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alev Alatlı'ya Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında rahmetle andı ve katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alev Alatlı'ya Anma Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anma Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Kurtulmuş'tan Duygusal Paylaşım

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Fikir dünyamızın münevver şahsiyetlerinden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Alatlı, medeniyet tasavvurumuza yön veren, aydın sorumluluğunu hakkıyla yerine getiren kıymetli bir mütefekkirdi," ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Alatlı'nın ülkenin kültürel ve entelektüel birikimine yaptığı katkıların, gelecek nesiller için her zaman yol gösterici olacağını belirtti. Mesajında, Alatlı'nın ruhunun şad, mekanının cennet olması temennisinde bulundu.

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