TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ali Boğa için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığının açıklamasıyla taziyesini iletti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili, değerli arkadaşım Ali Boğa'nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."