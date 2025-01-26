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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Miraç Kandili Mesajı

Kurtulmuş, Miraç Gecesi'nin millete ve İslam alemine huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:27
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Miraç Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, bu özel gecenin millete ve İslam alemine büyük huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni etti.

Kurtulmuş, Miraç Kandili mesajında şu ifadeleri kullandı: "Miraç, maddeden manaya, dünyeviden uhreviye, kederden sevince, yeisten umuda uzanan bir yolculuktur, arınma ve Rabb'imize yaklaşma vesilesidir. Miraç Gecemizin, aziz milletimize ve İslam alemine şefaat, mağfiret, huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz hayır, dualarımız makbul olsun."

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