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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Zafer Günü Kutlaması

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlayarak kahramanları andı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:26
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Zafer Günü Kutlaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a Destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü sebebiyle özel bir mesaj yayımladı. Bu anlamlı günde, Azerbaycan halkını ve özgürlüğü için mücadele eden kahramanları onurlandırdı.

Destanı Unutmadık

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın azadlığının dördüncü yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, Karabağ'ın özgürlüğü için 44 gün süren destansı mücadelenin kahraman gazilerini hürmetle, aziz şehitlerini saygıyla ve rahmetle anıyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

Kardeşlik Vurgusu

Mesajında kardeşlik temasına da değinen Kurtulmuş, "Karabağ zaferimiz kutlu, kardeşliğimiz daim olsun" diyerek dostluk bağlarının önemini vurguladı.

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