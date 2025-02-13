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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili Mesajı: Barış ve Huzur Diliyorum

Kurtulmuş, Berat Kandili'nde barış ve huzur dileğinde bulundu, özellikle Filistinli kardeşlerini anarak mesaj verdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili Mesajı: Barış ve Huzur Diliyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu özel gecenin önemine dikkat çekti.

Barış ve Huzur Temennisi

Kurtulmuş, mesajında; "Mübarek ramazan ayının müjdeleyicisi Berat gecemizi tebrik ediyor, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca, Kurtulmuş, "Bu müstesna gecenin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumların selametine vesile olmasını diliyorum." diyerek, özellikle mazlumların durumuna da dikkat çekti.

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