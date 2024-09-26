TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BRICS Açıklamaları ve Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un BRICS Üzerine Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, Türkiye'nin BRICS'e katılımının dış politika imkanlarını artıracağını vurguladı. Kurtulmuş, "Türkiye'nin BRICS ile olan irtibatı dünya barışına da önemli katkılar sunacaktır," dedi.

Rusya ile Dostluk İlişkileri

Kurtulmuş, savaşlar tarihine dikkat çekerek, Türkiye ve Rusya'nın dostluk ilişkilerinin her alanda derinleştiğini belirtti. Türkiye ile Rusya'nın aralarındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması ve enerji projelerinin gelişimini örnek olarak gösterdi.

TBMM'nin Dayanıklılığı

Türkiye'deki parlamenter demokrasiye geçişin önemine değinen Kurtulmuş, TBMM’nin dünyanın en dayanıklı parlamentolarından biri olduğunu belirterek, Türk demokrasisinin askeri darbelere karşı koyma gücünü vurguladı.

Çok Kutuplu Dünyaya Adım

Kurtulmuş, BRICS'in çok kutuplu dünya sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirtti. "Artık hiçbir ülkenin tek başına dünya sistemini yönetmesi mümkün değildir," diyerek Türkiye'nin bu süreçte küresel bir aktör olma hedefini açıkladı.

Türkiye'nin Arabuluculuk Rolü

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin arabuluculuk rolünü hatırlatan Kurtulmuş, barış sağlamak için üstlendiği görevleri öne çıkardı. Gazze’de yaşanan olaylara da değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin insani yardımlar için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Akkuyu Nükleer Projesi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemine işaret eden Kurtulmuş, projedeki gecikmelere rağmen Türkiye'nin enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kurtulmuş, 2025 yılı itibarıyla projenin ilk bölümünün elektrik üretimine geçmesini umduğunu dile getirdi.

Rus Turistlere Türkiye Tavsiyesi

Kurtulmuş, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin ülkenin zengin kültürel ve doğal güzelliklerinden yararlanmasını teşvik etti. 2023'te Türkiye'yi 6,3 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Akademisyenlik ve Siyaset

Kurtulmuş, akademisyenlik ve siyaset hayatı arasında bir ayrım yapmadığını vurgulayarak, "Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak için gerekli donanımları kazanmak hedefimiz olmalıdır," dedi. Bu anlayışla çalıştığını söyledi.

Rusya'daki temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a röportaj verdi.