TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bütçe Görüşmelerinde Görüşlerini Paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 2025 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, siyonizmin arz-ı mevud planlarının adım adım hayata geçirilmeye çalışıldığını ve buna karşı Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Coğrafi Sorumlulukları

Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelerin Meclis'e yüklediği sorumlulukların önemine değinerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırının, ülkenin yeni bir döneme girdiği bu süreçte planlandığını belirtti. Saldırının zamanlaması ve mekan seçimi, terör sarmalına yeniden girme ihtimaline dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, terörle mücadelede önemli bir görevin siyasi partilere düştüğünü ifade ederek, "Dünyanın hiçbir yerinde bir eli sandıkta, bir eli silahta siyaset olmaz," dedi. Tüm siyasi partilerin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, ortak bir zemin oluşturarak Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne tehdit teşkil eden terör örgütlerine karşı durulması gerektiğini belirtti.

Farklılıkların Zenginlik Olması Gerekiyor

Kurtulmuş, Türkiye'deki etnik, mezhebi, siyasi ve felsefi farklılıkların bir zenginlik unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Emperyalizme karşı durmanın yolu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne sıkı sıkıya sarılmanın önemine vurgu yaptı.

Komisyon Oylaması Sonuçlandı

Oylamanın ardından, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.