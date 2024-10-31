DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,32 -0,21%
ALTIN
3.023,49 1,53%
BITCOIN
2.422.830,84 2,67%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinde siyonizm ve terör konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:46
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bütçe Görüşmelerinde Görüşlerini Paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 2025 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, siyonizmin arz-ı mevud planlarının adım adım hayata geçirilmeye çalışıldığını ve buna karşı Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Coğrafi Sorumlulukları

Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelerin Meclis'e yüklediği sorumlulukların önemine değinerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırının, ülkenin yeni bir döneme girdiği bu süreçte planlandığını belirtti. Saldırının zamanlaması ve mekan seçimi, terör sarmalına yeniden girme ihtimaline dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, terörle mücadelede önemli bir görevin siyasi partilere düştüğünü ifade ederek, "Dünyanın hiçbir yerinde bir eli sandıkta, bir eli silahta siyaset olmaz," dedi. Tüm siyasi partilerin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, ortak bir zemin oluşturarak Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne tehdit teşkil eden terör örgütlerine karşı durulması gerektiğini belirtti.

Farklılıkların Zenginlik Olması Gerekiyor

Kurtulmuş, Türkiye'deki etnik, mezhebi, siyasi ve felsefi farklılıkların bir zenginlik unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Emperyalizme karşı durmanın yolu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne sıkı sıkıya sarılmanın önemine vurgu yaptı.

Komisyon Oylaması Sonuçlandı

Oylamanın ardından, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı
2
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı
3
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
4
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü
5
Almanya'dan İran'a Tepki: Başkonsolosluklar Kapatılıyor
6
Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarması
7
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den PKK'ya Sert Tepki

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı