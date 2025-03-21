TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde; neşeleri, gülen yüzleri ve yaşamımıza kattıkları eşsiz değerlerle var olan down sendromlu kardeşlerimize karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, evlatlarımıza ve kıymetli ailelerine Allah'tan sağlıklı, mutlu ve hayırlı bir ömür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu özel gün, farkındalığın artırılması ve toplumda down sendromlu bireylerin daha iyi anlaşılmasına yönelik önemli bir fırsat sağlıyor.