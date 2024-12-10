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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Numan Kurtulmuş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Türkiye'nin adalet arayışlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, insanlığın ortak değerlerini yansıtan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

76 yılın ardından hala bu temel metnin yüksek ideallerinin hayata geçirilemediğine dikkat çeken Kurtulmuş, tüm insanların özgür, değer ve hak bakımından eşit doğduğunu, akılla vicdana sahip olduğunu ve birbirlerine kardeşlik düşünceleriyle yaklaşmaları gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanında bu anlayıştan mahrum bırakılan milyonlarca mazlumun sesi olduğuna dikkat çekerek, "Haklar ve hürriyetler tüm insanlık için geçerli olmalıdır. Bazı toplulukların önceliklendirildiği, diğerlerinin ise görmezden gelindiği bir sistemin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Adil ve insana yaraşır bir düzen için yepyeni bir küresel sisteme ihtiyaç vardır. Devletlerin egemenlikte ve insanların yaratılışta eşitliği esas alan yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır." dedi.

Kurtulmuş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, başta Filistin halkı olmak üzere zulüm ve adaletsizlikle mücadele eden herkes için barış, huzur ve umut dolu bir gelecek diledi. "Adaletin hüküm sürdüğü yeni bir dünya mümkün." ifadesini kullandı.

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