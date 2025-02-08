TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Eğitim-Bir-Sen Buluşması'nda Güçlü Mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 19. Türkiye Buluşmaları etkinliğinde, demokrasinin önemine ve sivil toplum kuruluşlarının rolüne vurgu yaptı. Kurtulmuş, "Birtakım vesayet odakları istedikleri kadar çırpınsınlar. Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak. Milli hakimiyetten başka hiçbir hakimiyet bu ülkede mevzubahis olmayacaktır," dedi.

Eğitim ve Demokrasi Vurgusu

Kurtulmuş, etkinlikte, demokrasinin sadece sözlerle ayakta duramayacağını belirterek, devlet kurumlarının güçlü bir kapasiteyle çalışmanın gerekliliğini ifade etti. Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması" ödül törenine katılan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye demokrasisine katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Milletin İradesi ve Darbeler

Kurtulmuş, konuşmasında, "Demokrasinin temel ilkesinin karar ve sözün millete ait olmasıdır," diyerek, tarihsel darbe deneyimlerine dikkat çekti. 1950’den bu yana Türkiye’nin çok partili siyasal yaşamında 5 defa darbe yaşandığını hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye artık geride kaldı" diyerek, gelecekte de milletin iradesinin esas alınacağını vurguladı.

Suriye ve Filistin Meselesi

Kurtulmuş, Suriye'nin yeniden inşasının Türkiye'nin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Suriye'nin ayağa kalkması bizim ortak sorumluluğumuz alanındadır," dedi. Ayrıca, Filistin meselesinin Türkiye için milli bir mesele olduğunu ve bu konuda mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. "Filistin meselesi, Sultan Abdülhamid Han'ın, Selahattin Eyyubi'nin ve Hazreti Ömer'in vasiyetidir," şeklinde konuştu.

Tören Katılımcıları ve Ödüller

Kurtulmuş, konuşmasının ardından "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.