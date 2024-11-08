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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Elazığ'a Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Elazığ'daki 5 büyüklüğündeki deprem için vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Elazığ'a Geçmiş Olsun Mesajı

Elazığ'da Deprem Gerçekleşti

27 Ekim tarihinde, Elazığ ilinde meydana gelen ve 5 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kurtulmuş’un Mesajı

Kurtulmuş, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Bu tür doğal afetlerin, toplumda büyük yankı uyandırdığı bilinirken, Kurtulmuş'un açıklaması, devlete olan güvenin önemli bir göstergesi sayılıyor.

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