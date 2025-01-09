TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Eski Milletvekili İyimaya'ya Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ahmet İyimaya için Taziye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İyimaya'nın kaybı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Vefat Haberi Teessürle Karşılandı

Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."