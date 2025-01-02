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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 20:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı

Başkan Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Tayfur'un arabesk müziğe olan katkılarını vurguladı.

Ferdi Tayfur'un Anısı

Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." Bu sözler, Tayfur'un müziğinin ve mirasının ne denli derin bir iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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