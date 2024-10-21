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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ Yorumları

Numan Kurtulmuş, Aydın'da STK temsilcileriyle bir araya gelerek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan FETÖ Yorumları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın'da STK Temsilcileriyle Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Ticaret Odası’nda bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerine önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "İsterdik ki buraya gelsin ve yaptıklarının hesabını Türk yargı sistemi önünde, adalet önünde versin, ömür boyu hapiste çürüsün," şeklinde konuştu.

FETÖ'nün Geçmişteki Zararları

Gülen'in, devlet ve millete ağır bedeller ödettirmiş bir örgütün kirli lideri olduğunu belirten Kurtulmuş, "15 Temmuz darbe girişiminde 252 masum vatandaşımızın yaşamını kaybetmesine neden olan bu kalkışma, onun kirli ilişkilerini gözler önüne sermaktadır," dedi.

Zihniyetle Mücadele Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece bir terör örgütüyle değil, bu zihniyetle de mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "FETÖ'nün kalıntıları hala birçok yerde var. Mücadelemizi sadece kişilerle sınırlı tutmamalıyız," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yeni Güç Merkezleri Arasındaki Yeri

Dünyada çok kutuplu bir sistemin gelişmekte olduğuna da dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel değil, küresel bir güç olmaya aday olduğunu vurguladı ve "Diplomatik yollarla barış içinde çözüm üretmek için katkıda bulunalım," şeklinde ekledi.

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