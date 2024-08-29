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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin konusundaki duyarlılıkları ve siyasi duruşları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:03
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Açıklamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Konusundaki Duruşunu Açıklıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na yapacağı konuşma ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Kurtulmuş, "Bizim siyasi muhatabımız, Filistin halkının tamamıdır. Tam anlamıyla özgür bir Filistin devleti kurulana kadar bu süreçte Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.

Abbas'ın Ziyareti Önemli Bir Tarih Dönümüdür

Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti ve TBMM Genel Kurulu'na hitabını değerlendirirken, bu anın hem Türkiye hem de TBMM tarihi için son derece önemli olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapacağı gün için 12 Temmuz'da Abbas'a davet gönderdiğini belirten Kurtulmuş, ancak Abbas'ın sağlık nedenlerinden dolayı katılamadığını ifade etti.

Filistin Davasına Verilen Destek

Kurtulmuş, Abbas'ın hitap ettiği oturumun, TBMM tarihinin en kalabalıklarından biri olduğuna dikkat çekti. TBMM'nin Filistin konusunda güçlü bir dayanışma sergilediğini belirterek, "Topyekun TBMM ve Türkiye siyaseti olarak Filistin davasının arkasında durduğumuzu kanıtlamış olduk." diye konuştu.

Filistin'e Ziyaret Planları

Bir izleyicinin, "Filistin'i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, bu tür tekliflerin sürekli gündeme geldiğini fakat gitmeden önce iyi planlama yapılması gerektiğini istediklerini dile getirdi. Arap Birliği ve İslam ülkelerinin Filistin konusundaki sessizliğini eleştiren Kurtulmuş, "İsrail'in en büyük gücü İslam dünyasının bölünmüşlüğüdür" dedi.

Mecliste Yaşanan Tartışmalar

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında yaşanan tartışmalara da değindi. Yaşananları kabul edilemez olarak nitelendiren Kurtulmuş, yapılacak olan toplantılarda Meclis’in itibarının korunması için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü ve TBMM'nin Yetkileri

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusundaki eleştiriler hakkında konuşan Kurtulmuş, TBMM'nin mahkeme kararlarını değiştirme yetkisi olmadığını belirtti. Mevcut hukuksal prosedürlerin işletildiğini söyleyen Kurtulmuş, yasamanın savaşı kazanması gerektiği mesajını verdi.

Bu değerlendirmeleriyle Kurtulmuş, Filistin davasına olan desteklerini ve Meclis'in işleyişine dair görüşlerini net bir şekilde ortaya koydu.

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