TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Desteği

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin konulu olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, Uluslararası Adalet Divanı'nın davasının yeni bir dönem başlattığını belirtti. Kurtulmuş, "Netanyahu ve ekibi, artık hangi güçlerin arkasında dururlarsa dursunlar, dünya onlara iyi günler yaşatmayacaktır," dedi.

Filistin'in Sesini Yükseltecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma için oylama süreci tamamlandı. Kurtulmuş, tarihi bir an yaşandığını ve Türk milletinin Filistin davalarına bağlılığını vurguladı.

Gazze'de Yaşanan Zulmü Kınadı

Kurtulmuş, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze'de gerçekleştirilen katliamlar, soykırım boyutlarında. Türkiye, bu konuda kararlı bir duruş sergileyen ender ülkelerden biridir" dedi.

Filistin Mirası

Türk milletinin Filistin davasına sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu mesele bizim için sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda tarihi bir mirastır. Filistin, Selahaddin Eyyubi'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın mirasıdır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı'na Güven

Kurtulmuş, din, dil veya ırk ayrımı gözetmeksizin Gazze halkının yanında duran insanlık cephesinin giderek büyüdüğünü açıkladı. "Uluslararası Adalet Divanı'nda sergilenen aksiyonlar sayesinde, önümüzdeki günlerde Netanyahu ve çetesi hesap verecek," dedi.

Dünyanın dört bir yanında Filistin halkı için dayanışma çabalarının arttığını belirten Kurtulmuş, "Filistin davası, özgür ve egemen bir devlet kuruluncaya kadar sürecektir," diyerek konuşmasını tamamladı.