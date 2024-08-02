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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Yoldaşlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Doha'da düzenlenen programda Filistin davasının uluslararası önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 20:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Yoldaşlığı Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, Türkiye için de milli bir dava olduğunu ifade etti.

Filistin Davasının Önemi

Kurtulmuş, konuşmasında "Filistin davası, esası itibarıyla bizim için milli bir davadır. Bunu milletimiz fiilen de ortaya koymuş, ispat etmiştir,” diyerek Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlılığını vurguladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi önemli isimler de yer aldı. Kurtulmuş, “Filistin davasının yanında yer aldık. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar karşısında birleşerek mücadele ettik,” dedi.

Filistin Devletinin Varlığı ve Uluslararası Destek

Kurtulmuş, Filistin’in bağımsızlığına yönelik uluslararası destek çağrısı yaptı. "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti için mücadele etmeye devam edeceğiz," diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte diğer TBMM üyeleri de anılan davanın takipçisi olmaya kararlı olduklarını ifade etti. Kurtulmuş, "Güney Afrika'nın başvurusuyla başlayan süreç, uluslararası alanda İsrail'e karşı yeni bir dönemi başlatmıştır" diyerek bu adımın önemine vurgu yaptı.

Yeni Bir Mücadele Dönemi Başlıyor

Kurtulmuş, Filistin davasının uzun bir mücadele sürecine girdiğini belirtti. "Dünyanın dört bir yanında insanlık cephesi güçleniyor ve bu mücadeleye katılıyor" şeklinde konuşan Kurtulmuş, altını çizdi: "Özgür Filistin devleti eninde sonunda kurulacaktır.”

Son olarak, Kurtulmuş, “Umudumuz, Filistinli kardeşlerimizin hürriyetlerine en kısa sürede kavuşmasıdır” dedi. Etkinliğe birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

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