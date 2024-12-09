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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Helikopter Kazası İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da düşen helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Helikopter Kazası İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı'ndan Duygusal Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da gerçekleşen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayımladı.

Şehitlerimize Allah'tan Rahmet

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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