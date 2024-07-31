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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye Suikasti Açıklamaları

Kurtulmuş, Heniyye suikastini kınayarak uluslararası toplumun durması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye Suikasti Açıklamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Heniyye Suikastinin Ardından Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'teki canlı yayında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde dünyayı çok büyük felakete doğru sürüklediği aşikardır." dedi.

Filistin Davasına Destek ve Başsağlığı Mesajı

Kurtulmuş, Heniyye ile birlikte evlatlarının da hedef alındığı saldırının ardından "Filistin davasına yürekten destek veren tüm insanlara ve İslam alemine başsağlığı diliyorum. Filistin halkı, dünyanın 'insanlık cephesi'nin büyük bir acı yaşadığını hissetmektedir." sözlerini kullandı.

İsrail'in Saldırgan Doğasından Duyulan Endişe

Kurtulmuş, "İsmail Heniyye, hain bir saldırıyla şehit edildi. İnsani değerlerin ayaklar altına alındığı bu ortamda, uluslararası toplumun acil ateşkes sağlamak için adım atması zorunludur." ifadelerini kullandı.

Amerikan Kongresi'nde Yaşananlar ve Global Destek

İsrail'in uluslararası alandaki desteğine de değinen Kurtulmuş, "Amerikan Kongresi'nde her cümlesi yalan olan bir şov yapılmakta. Netanyahu'ya açıkça destek veriliyor, bu durum uluslararası camiayı ve insanlığı tehdit ediyor." dedi.

Türkiye'nin Rolü ve Dış Tehditlere Yanıt

Türkiye'nin Filistin davasında tarihi bir sorumluluk taşıdığını belirten Kurtulmuş, "Filistin, bizim için milli bir davadır. Her türlü saldırıya karşı gereken tedbirler alınacaktır." şeklinde konuştu.

Geo-Politik Tehditler ve Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Kurtulmuş, devam eden suikastlar karşısında, "Aklını yitirmiş bir hükümetten her türlü saldırı gelebilir, dünya bunun farkında olmalı." diyerek uluslararası toplumun etkin bir şekilde devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sonuç Olarak: Uluslararası Sistemin Duyarlılığı

Kurtulmuş, dünya için şu anki durumun bir güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti. "Netanyahu ve çetesinin durdurulması, uluslararası hukuka dayanarak sağlanmalıdır. Bu, insanlığın geleceği için hayati öneme sahiptir." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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