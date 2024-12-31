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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlham Verici Yeni Yıl Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılına dair umut dolu mesajında, yeni anayasa çalışmaları ve barış için kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlham Verici Yeni Yıl Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Yıl Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 2025 yılına yönelik umutlarını dile getirdi. Kurtulmuş, "Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte, milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve kapsayıcı sistemi inşa etmek için tarihi bir adımın eşiğindeyiz" ifadesini kullandı.

2024'ün Başarıları ve 2025'in Hedefleri

Kurtulmuş, 2024 yılının, Türkiye'nin dünyada etkin bir güç olarak tarihe geçtiği bir yıl olduğunu vurguladı. "Geride bıraktığımız yıl, iç siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesi, millet iradesinin yüceltilmesi ve geleceğimize dair güvenimizi pekiştirdi" dedi. Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkelerle kurduğu bağların artarak devam etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Barış ve Adalet Vurgusu

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Filistin halkı lehine aldığı kararların insanlık adına umut ışığı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 2025 yılının, adaletin ve barışın tesis edildiği bir sene olması temennisinde bulundu. "Suriye için de huzur ve istikrarın yeniden inşa edileceği bir dönemin başlamasını umuyorum" diyerek, bölgesel barış ve kardeşlik için Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

Gelecek İçin Umut

Kurtulmuş, mesajında, 2025 yılının sorunların çözüme kavuştuğu, kardeşlik ve işbirliği ile esenliğin sağlandığı bir yıl olmasını diledi. "Aziz milletimizin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor; yeniden güçlü ve büyük Türkiye, daha adil bir dünya yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kurtulmuş, "Dünyada barışın ve adaletin tesisi için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun" diyerek mesajını sonlandırdı.

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