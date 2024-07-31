TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsmail Heniyye için Taziye

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin ölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Heniyye’nin kaybını büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, şunları söyledi:

İnsanlık Düşmanı Saldırı

"İsmail Heniyye, insanlık düşmanı ve katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edilmiştir. Bu saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir ve bu durumu şiddetle kınıyorum."

Rahmet Diliyorum

Kurtulmuş ayrıca, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm aile bireylerine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.