TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsmail Heniyye'ye Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Hamas Liderinin Vefatına Dair Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başsağlığı Mesajı ve Dualar

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İran'ın başkenti Tahran'da hayatını kaybeden Heniyye için "Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı." dedi. Aynı zamanda, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini de hatırlattı.

Heniyye'nin şehitliğinin ardından, "Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, taziyelerini iletti.

Bir Örnek Mücadele Hayatı

Numan Kurtulmuş, mesajında ayrıca "İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu." diyerek Heniyye'nin liderlik vasfına vurgu yaptı.

Kurtulmuş, "Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.'" sözleriyle Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül verenlere sabır ve başsağlığı diledi.

Bu paylaşım, Kurtulmuş'un Filistin davasına olan bağlılığını ve bu doğrultudaki düşüncelerini bir kez daha gözler önüne serdi.