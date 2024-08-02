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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsmail Heniyye'ye Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsmail Heniyye'ye Taziye Mesajı

TBMM Başkanı’ndan Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı diledi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Kurtulmuş, bu süreçte duyduğu üzüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımdaki Mesajlar

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kardeşimizi, dualarla Refik-i A'la'ya uğurladık. Cenaze merasiminin ardından Heniyye'nin kıymetli ailesine ve Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal’e şahsım ve tüm Türkiye'nin taziyelerini ilettik. Aziz şehidimizin makamı yüce olsun, Rabb'im onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın."

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