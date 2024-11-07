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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in BM Üyeliği Açıklaması

Kurtulmuş, İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in BM Üyeliği Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı son açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın zamanı geldiğini ifade etti.

İsrail’in BM Üyeliği Üzerine Değerlendirme

Kurtulmuş, özellikle dünya genelinde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, İsrail’in BM üyeliği konusunda yeni bir perspektifin zamanının geldiğini belirtti.

Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde farklı dinamiklerin etkili olduğu bir dönemde yapıldı ve konuyla ilgili tartışmaların alevlenmesine sebep oldu.

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