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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Kurtulmuş, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini kınayarak Netanyahu'ya ağır eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:59
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lübnanlı lider Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonucunda öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Güvenlik Sistemi Çökmüş Durumda

Kurtulmuş, "Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir," ifadelerini kullandı.

Saldırıların Bölge Üzerindeki Etkileri

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrallah'ın öldürülmesinin sadece Filistin halkına değil, tüm bölge halklarına yönelik uzun yıllardır süregelen işgal ve ilhak politikalarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu tür suikastlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Filistin Halkının Bağımsızlık Mücadelesi

Kurtulmuş, "Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir," diyerek direnişin arkasında yatan haklı talepleri tekrar vurguladı.

Başsağlığı Dilekleri

Ayrıca, Kurtulmuş, "Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri Hasan Nasrallah'ın şahsında bir kez daha rahmetle anıyor, Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum," dedi.

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