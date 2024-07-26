Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT Ekibine Saldırısına Kınama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kudüs'te TRT ekibine yönelik İsrail güçlerinin saldırısını kınadı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT Ekibine Saldırısına Kınama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine karşı gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Bir Gazeteci Olmanın Önemi

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"İsrail güvenlik güçlerinin, görevi başındaki TRT Haber ekibine yönelik gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekleriyle dünyaya duyurmayı amaçlayan basın mensuplarına yönelik bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Basın Mensuplarına Destek

Numan Kurtulmuş'un bu açıklaması, basın mensuplarının güvenliği ve görevlerinin önemine vurgu yaparken, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı duyarlılığını artırmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!