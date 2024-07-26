TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT Ekibine Saldırısına Kınama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine karşı gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Bir Gazeteci Olmanın Önemi

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"İsrail güvenlik güçlerinin, görevi başındaki TRT Haber ekibine yönelik gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekleriyle dünyaya duyurmayı amaçlayan basın mensuplarına yönelik bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Basın Mensuplarına Destek

Numan Kurtulmuş'un bu açıklaması, basın mensuplarının güvenliği ve görevlerinin önemine vurgu yaparken, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı duyarlılığını artırmayı amaçlıyor.