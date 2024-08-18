TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT Ekibine Saldırısına Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güvenlik güçlerinin TRT Arabi Gazze muhabiri Sami Berhum’a gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Basın Mensuplarına Geçmiş Olsun Dilekleri

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Görevi başında olan TRT ekibine yönelik işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği bu alçakça saldırıyı lanetliyorum. Basın mensuplarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Ayrıca Kurtulmuş, “İşledikleri suçları örtbas etmeye çalışan Netanyahu ve ekibi, er ya da geç yaptıklarının hesabını verecektir.” diyerek uluslararası hukuka vurgu yaptı.