DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,66 -0,02%
ALTIN
2.907,93 0,08%
BITCOIN
2.151.753,74 0,37%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail Saldırılarıyla İlgili Açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in saldırıları hakkında sorumluluk alacaklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail Saldırılarıyla İlgili Açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "(İsrail'in saldırıları) Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sorunların Çözümü İçin İşbirliği Çağrısı

Kurtulmuş, bu süreçte uluslararası toplumun bir araya gelerek, kalıcı barışın sağlanması yönünde adım atması gerektiğini vurguladı. Saldırıların durdurulması için uluslararası ilişkilerdeki etkili işbirliğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
5
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
6
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı
7
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek