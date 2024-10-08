TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail Saldırılarıyla İlgili Açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "(İsrail'in saldırıları) Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sorunların Çözümü İçin İşbirliği Çağrısı

Kurtulmuş, bu süreçte uluslararası toplumun bir araya gelerek, kalıcı barışın sağlanması yönünde adım atması gerektiğini vurguladı. Saldırıların durdurulması için uluslararası ilişkilerdeki etkili işbirliğine dikkat çekti.