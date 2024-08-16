TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir Orman Yangınına Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş İzmir'deki Yangın İçin Mesaj Yayınladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de meydana gelen orman yangınından etkilenen vatandaşlara yönelik bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İzmir’deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yangınla Mücadele Edenlere Teşekkür

Başkan Kurtulmuş, yangının kontrol altına alınması için canla başla çalışan tüm görevlilere de kolaylıklar diledi. Bu mesaj, toplumun dayanışma ruhunu güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.