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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılık Mesajı

Kurtulmuş, "Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:53
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kararlılık Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Önemli Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla dikkat çekici bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şiddet, Toplumsal Vicdanı Yaralıyor

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir suç olmadığına, aynı zamanda toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir insanlık onuru ihlali olduğuna dikkat çekti. Kadına yönelik şiddeti önlemenin ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Toplumun Her Kesiminin Ortak Mücadelesi Gerekiyor

Kurtulmuş, bu mücadelenin, toplumsal adaletin sağlanması açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, şiddetin kökünü kazımak ve kadınları güçlendirmek için kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Şunları ekledi:

"Şiddeti önlemek için attığımız her adımı, kadınların eşit bireyler olarak hak ettikleri saygıyı ve özgürlüğü kazanmalarını sağlayacak bir anlayışla destekliyoruz. Yasal düzenleme, eğitim ve farkındalık çalışmalarına önem vermek zorundayız. Aileden başlayarak topluma yayılan dayanışmayı güçlendirmek, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini yaşam kültürü haline getirmekle mükellefiz."

Şiddet Mağdurlarını Unutmadı

Kurtulmuş, 25 Kasım dolayısıyla hayatını kaybeden şiddet mağdurlarını rahmetle anarak, "Onurlu bir gelecek için bu sorumluluğu taşımak hepimizin görevidir" dedi. Bu bağlamda toplumsal duyarlılığın artırılması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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