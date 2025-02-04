DOLAR
35,95 0,07%
EURO
37,18 -0,31%
ALTIN
3.268,59 -0,4%
BITCOIN
3.574.973,48 1,82%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Kurtulmuş, İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kalıcı Ateşkes Çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Hamas Araçındaki Ateşkes İçin Dünyaya Çağrı Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin kalıcı olabilmesi için tüm dünyanın seferber olması gerektiğini vurguladı.

Ateşkesin Kalıcı Olması İçin Dünya Seferber Olmalı

Kurtulmuş, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için dünya genelinde destek sağlamanın zorunlu olduğunu belirterek, "Bütün dünyanın, özellikle İsrail'e destek olan ülkelerin, ateşkesin kalıcı olması için garanti vermeleri lazım," ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, AGİT PA Başkanı Kauma ile gerçekleştirdikleri verimli görüşmelere değinerek, bölgesel ve küresel meseleleri detaylı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Helsinki Senedi'nin kabulünün 50. yıl dönümünde, bu prensiplere olan ihtiyacı hatırlattı.

Filistin Devleti'nin Katılımı İçin Teklif

Kurtulmuş, AGİT PA'nın önümüzdeki kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek toplantısına Filistin Devleti'nin katılımını sağlamak için teklif sunacaklarını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'nin İnsani Durumu

Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, barışın sağlanması adına gerekli adımlar atılması gerektiğini belirtti. Gazze'deki insani yardımların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ateşkesin Altyapısı ve Geleceği

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için geçmişte yaşanan kayıplara dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bütün dünya, bu barışın kalıcı hale gelmesi için elini taşın altına koymalıdır. Herkesin eşit haklara sahip olduğu, uluslararası sistemin yeniden kurulması gerekmektedir."

Kurtulmuş ve Kauma, basın toplantısının sonunda FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında bombalanan Meclis alanına karanfil bırakırken, Kurtulmuş'un AGİT PA Başkanı Kauma onuruna yemek vereceği de bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile TBMM'de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile TBMM'de bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Kayaya Çarpan Araçta 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Fuat Oktay ve AGİT PA Başkanı Kauma'dan Önemli Görüşme
3
İran'da Persepolis-Traktör Sazi Maçında Skandal: 2 Kadın Seyirci Gözaltına Alındı
4
Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisini DTÖ'ye Şikayet Etti
5
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
6
Gazze'de Son Durum: 20 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47,540'a Ulaştı
7
TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Gündemi Ön Planda

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!