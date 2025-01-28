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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kartalkaya Otel Yangını Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin sorumluların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kartalkaya Otel Yangını Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Net Mesaj

TBMM Başkanı Nemrut Kurtulmuş, Kartalkaya’daki otel yangını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yangının sorumlularının tespit edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalıdır" dedi.

Yangının Sorumluları Hesap Vermeli

Kurtulmuş, olayın ardından yaşananların derin bir üzüntü yarattığını belirtti. İlgili kurumların yangınla ilgili detaylı bir inceleme yapması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Bu önemli açıklama, hem kamuoyunun hem de yetkililerin dikkatini çekerken, gerekli adımların atılması çağrısını içeriyor.

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