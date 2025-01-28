TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması ve Bosna Hersek İlişkileri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yangın Olayıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bu olayda sorumluluğu bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. "Herhangi bir şekilde mazerete sığınmadan, bu olayla ilgili kimin, kimlerin kusuru, noksanı, eksiği varsa, bunlar ortaya çıkarılmalı ve milletin bu derin üzüntüsünü hafifletmek için hesap vermelidir," dedi.

BTÜMS Başkanı Zvizdic ile Görüşme

Kurtulmuş, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile bir araya geldi. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Türkiye için önemine dikkat çekerek, "Bosna, tarihi ve kültürel derin bağlarımızın olduğu bir ülke. Türkiye olarak onların yanında olduğumuzu ifade ederim," dedi.

Balkan Vizyonu ve İstikrar

Kurtulmuş, Türkiye'nin Balkanlardaki istikrarı sağlamak için gösterdiği çabaları anlattı. "Balkan vizyonu ile Türkiye, Balkan ülkeleriyle dostluk ve işbirliğini artırmak için imkanlar sunmaktadır," diye ekledi.

Bosna Hersek'in Egemenliği ve Uluslararası Destek

TBMM Başkanı, Bosna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına tam saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne katılım sürecine de Türkiye'nin destek vereceğini dile getirdi.

Kültürel İlişkiler ve Anma Etkinliği

Kurtulmuş, Bosna Hersek ile kültürel bağların güçlendirilmesi için çalışmalara devam edildiğini belirterek, Bosna'nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in 100. doğum yılı şerefine bir etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

Srebrenitsa ve Gazze Soykırımları Üzerine Değerlendirme

Kurtulmuş, 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma vurgu yaparak, "Gazze'de de benzer acıların yaşandığını” belirtti. Bunun insansızlığa karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yangın Olayı ile İlgili Araştırma Komisyonu

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması planlandığını söyleyen Kurtulmuş, "Hiçbir detayın gölgede kalmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek, adaletin sağlanması konusunda kararlı adımlar atılacağını belirtti.