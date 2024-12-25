TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan Uçağına Başsağlığı Mesajı

Başkan Kurtulmuş'tan Duygusal Başsağlığı Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Hayatını Kaybedenler İçin Duygusal İfadeler

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kardeş Ülkelere Geçmiş Olsun Mesajı

Ayrıca, iki kardeş ülke Azerbaycan ve Kazakistan'a yönelik geçmiş olsun dileklerini de ileterek, bu zor süreçte yanlarında olduklarını vurguladı.