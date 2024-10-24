TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'e Tebrik

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'i Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Ziya Öztürkler'i telefonla arayarak tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu şekilde ifade etti:

"KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Ziya Öztürkler'i telefonla arayarak tebrik ve başarı dileklerimi ilettim. Parlamentolarımız arasındaki mevcut güçlü ilişkilerden duyduğumuz memnuniyeti de dile getirdiğimiz görüşmede, Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğimizi ifade ettik."

Böylece Kurtulmuş, kardeş ülke KKTC'nin yeni meclis başkanına olan desteğini bir kez daha vurgulamış oldu.