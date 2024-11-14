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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KKTC’nin 41'inci Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC’nin 41'inci kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KKTC’nin 41'inci Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC’nin 41'inci Yıl Dönümünde Konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 41’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Kıbrıs Adası'nda kalıcı bir barış için iki toplumlu bir çözüm dışında başka bir alternatifin kalmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türkleri’ne Kutlama ve Saygı

Kurtulmuş, bu önemli günde Kıbrıs Türkleri'ni tebrik ederek, Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesinin yılmaz liderleri Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ile 20 Temmuz Barış Harekatı'nın başkanlarını anarak rahmetle andı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "KKTC artık yerleşmiş, kökleşmiş ve kendisini dünyaya ispat etmiş bir cumhuriyettir."

Kıbrıs’ta Barış İçin Mücadele

Kurtulmuş, 41 yıl boyunca pek çok badire atlatıldığını, ancak Kıbrıs Türklerinin barış içinde yaşama niyetinin her zaman ön planda olduğunu vurguladı. Ancak, bazı ülkelerin bu olumlu tavırları göz ardı ederek KKTC’yi uluslararası alanda ötekileştirme çabasında olduklarına dikkat çekti. Kurtulmuş, bu konuda Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu koruyacağını vurguladı.

Garantörlük ve İki Devlet Vurgusu

Kurtulmuş, Gazze'de yaşananları örnek göstererek, Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti ve "Ada’da fiili olarak iki devlet vardır. Güneydeki entitenin Kıbrıs'ın tamamını temsil etmesi kabul edilemez" dedi.

İki Devletli Çözüm

Kurtulmuş, iki devletli çözümün Kıbrıs’ta barış içerisinde bir arada yaşamayı sağlamak için gerekli olduğunu belirtirken, KKTC’nin uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Kutlamalar dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını bir kez daha tebrik eden Kurtulmuş, Kıbrıslı soydaşlarının kıyamete kadar bağımsız ve güçlü bir devletin yurttaşları olarak yaşayacaklarına inandığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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