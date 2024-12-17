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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kudüs İçin Dua

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kudüs için özgürlük duasında bulundu. Şam ve Halep örneğiyle Kudüs'e desteğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kudüs İçin Dua

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kudüs İçin Dua

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Necmettin Kurtulmuş, Kudüs'ün özgürlüğü için anlamlı bir dua etti. Kurtulmuş, "Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir, bu günleri görmeyi bizlere nasip eyle" ifadelerini kullandı.

Kudüs’ün Önemi Vurgulandı

Kurtulmuş, Kudüs’ün tarihi ve manevi önemine dikkat çekerek, bölgedeki barış ve huzurun sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Bu tür vurgular, ülkemizde ve uluslararası alanda Kudüs’e duyulan hassasiyeti yeniden gündeme taşıdı.

Meclis Başkanı'nın bu açıklamaları, Kudüs'e olan destek ve dayanışmanın artması gerektiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

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