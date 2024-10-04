DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.119.321,64 0,85%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kültür Sanat Sezonu Açılışında Önemli Açıklamalar

Kurtulmuş, kültür sanat sezonunun açılışında insan merkezli medeniyet değerlerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:12
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kültür Sanat Sezonu Açılışında Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vurucu Mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, dünya genelinde yaşanan sorunların çözümünde mevcut medeniyet değerlerinin yeterli olmadığını belirtti.

İstanbul ve Medeniyet Değerleri

Kurtulmuş, konuşmasında, İstanbul'un büyük medeniyetin cazibe merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Her dönemde önemli şehirlerin cazibe merkezi olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

İnsanı Merkez Almak

Kurtulmuş, insan merkezli ve denge esaslı bir anlayışla sorunların ele alınması gerektiğini söylerken, "Bu düşünceyi yalnızca kültür sanat dünyasında değil, bilim, teknoloji ve siyaset alanlarında da uygulamak zorundayız" dedi.

Global Krizler ve Soykırımlar

Kurtulmuş yaklaşan global krizler üzerinde de durarak, "Dünyanın hiçbir bölgesi bu krizlerden muaf değil. Açlık, kıtlık, göç ve çevresel sorunlar gibi pek çok mesele ile karşı karşıyayız" şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek İçin Yeni Bir Medeniyet Yaklaşımı

Bununla birlikte, Türkiye’nin büyük İslam medeniyetinin temsilcisi olarak evrensel çözümler geliştirme gereğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bugünkü medeniyetin değerlerinden sıyrılmalıyız. İnsanları eşit gören bir anlayış benimsemeliyiz" diye ekledi.

Programdan Notlar

Bu yılki sezon, Buhurizade Mustafa Itri Efendi adına düzenlenen etkinliklerle başladı. Programda, İstanbul Valisi ve Esenler Belediye Başkanı'nın yanı sıra birçok sanatçı ve siyasetçinin katılımı ile İtri Efendi’nin eserlerinin icra edildiği bir konser verilmiştir.

Kurtulmuş, etkinliklerin başarılı geçmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!