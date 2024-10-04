TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kültür Sanat Sezonu Açılışında Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vurucu Mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, dünya genelinde yaşanan sorunların çözümünde mevcut medeniyet değerlerinin yeterli olmadığını belirtti.

İstanbul ve Medeniyet Değerleri

Kurtulmuş, konuşmasında, İstanbul'un büyük medeniyetin cazibe merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Her dönemde önemli şehirlerin cazibe merkezi olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

İnsanı Merkez Almak

Kurtulmuş, insan merkezli ve denge esaslı bir anlayışla sorunların ele alınması gerektiğini söylerken, "Bu düşünceyi yalnızca kültür sanat dünyasında değil, bilim, teknoloji ve siyaset alanlarında da uygulamak zorundayız" dedi.

Global Krizler ve Soykırımlar

Kurtulmuş yaklaşan global krizler üzerinde de durarak, "Dünyanın hiçbir bölgesi bu krizlerden muaf değil. Açlık, kıtlık, göç ve çevresel sorunlar gibi pek çok mesele ile karşı karşıyayız" şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek İçin Yeni Bir Medeniyet Yaklaşımı

Bununla birlikte, Türkiye’nin büyük İslam medeniyetinin temsilcisi olarak evrensel çözümler geliştirme gereğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bugünkü medeniyetin değerlerinden sıyrılmalıyız. İnsanları eşit gören bir anlayış benimsemeliyiz" diye ekledi.

Programdan Notlar

Bu yılki sezon, Buhurizade Mustafa Itri Efendi adına düzenlenen etkinliklerle başladı. Programda, İstanbul Valisi ve Esenler Belediye Başkanı'nın yanı sıra birçok sanatçı ve siyasetçinin katılımı ile İtri Efendi’nin eserlerinin icra edildiği bir konser verilmiştir.

Kurtulmuş, etkinliklerin başarılı geçmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesince Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenen "Buhurizade Mustafa Itri 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu" açılış programına katılarak, konuşma yaptı.