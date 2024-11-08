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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Yönetişim Vurgusu

Kurtulmuş, P20 Zirvesi'nde uluslararası sistemdeki adaletsizliklere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Yönetişim Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi'nde Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin (P20) üçüncü oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırımı ve büyük katliamlarına değinerek, "Bu durum, insanlığın yeni bir sistem kurması için alarm zilleri çaldırmaktadır" dedi.

Kurumsal Çözümsüzlük ve Gereksinim

Kurtulmuş, uluslararası kuruluşların varlığına rağmen dünyada temel sorunların hâlâ çözülemediğini belirterek, bu kurumların yalnızca şekilsel kaldığını ve etkilerini kaybettiklerini vurguladı. "Uluslararası sistemin yaşadığı çöküntünün temel nedenleri üzerinde durmalıyız" şeklinde konuştu.

Yeni Bir Paradigma İhtiyacı

Başkan, uluslararası kurumların yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade ederek, "Yeni ve adil bir küresel yönetişim için bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var" dedi. Kurtulmuş, mevcut sistemin güçlünün haklarını koruduğunu ve bu durumun dünya üzerindeki eşitlik prensibiyle çeliştiğini de belirtti.

Dünya Milletlerinin Ortak Mücadelesi

"Dünya, 8 milyar insanın ortak bir evi" diyen Kurtulmuş, dünya devletleri arasında egemenlik eşitliğine dayanan bir anlayışın şart olduğunu vurguladı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyerek, bu mücadelenin her milletin adalet ve hakkaniyeti savunmasını hedeflediğini ifade etti.

Kurtulmuş, son olarak, "Dünya, sadece birkaç ülkenin keyfine bırakılacak bir yer olmamalıdır" sözleriyle küresel adalet ve barış için çaba göstereceklerini belirtti.

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