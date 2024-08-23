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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yılı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM'de kabulünün 101. yıl dönümünü kutlayarak, antlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Bağımsızlığın İlanı

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Cumhuriyetimizin en önemli hukuki metinlerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101'inci yıl dönümündeyiz. Ülkemizi işgal ve paylaşım antlaşması olan Sevr'i tarihin çöplüğüne atan Meclisimiz, Lozan Barış Antlaşması'nı kabul ederek, aziz milletimizin tam bağımsızlığını ve Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığını tüm dünyaya ilan etmiştir." dedi. Geçmişe Saygı

Kurtulmuş, mesajında ayrıca, "Böylesine anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını şükranla yad ediyor, kurulduğu günden bu yana Meclisimizde halkın iradesini taşıma sorumluluğunu itinayla yerine getiren vekillerimize de tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Lozan Barış Antlaşması'nın önemini vurgulayan Kurtulmuş, "Elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda, Milli Mücadele'ye karargah olan yüce Meclisimizin çatısı altında, milletimizin istikbali için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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