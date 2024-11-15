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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malatya ve Rize Depremleri İçin Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya ve Rize'deki depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:42
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malatya ve Rize Depremleri İçin Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Geçmiş Olsun Dileği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya ve Rize'de yaşanan depremler nedeniyle önemli bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kurtulmuş'un Mesajı

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Malatya'da ve Rize'de meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb’im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Bu açıklamayla Kurtulmuş, devletin afet sonrası destek vermeye hazır olduğunu vurguladı ve vatandaşlara moral kaynağı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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