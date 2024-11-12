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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye'nin istikrarı için birlik çağrısı yaptı. Akademik yıl açılışında Filistin meselesine de dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Konuştu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki varlığını güven ve istikrar içerisinde koruduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle kıyamete kadar da birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un Mirası

Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'un Türk edebiyatındaki yeri hakkında konuşarak, "Akif, Milli Kurtuluş Mücadelemizin öncülerindendir. Onun hitabetiyle, şiirleriyle halkı milli mücadelenin saflarına davet etmiştir" ifadesini kullandı. Ersoy'un bağımsızlık ve hürriyet konusundaki görüşlerinin bugünkü değerini de dile getiren Kurtulmuş, "Özgür olmadan, hür olmadan bağımsızlığın bir anlamı yoktur" dedi.

Tarih Bilinci ve Toplumsal Sorumluluk

Kurtulmuş, Türk milletinin köklerine ve tarihine olan bağlılığının önemine dikkat çekerek, "Mazisinden kopuk bir gelecek olamaz; geçmişten ders çıkararak geleceği inşa etmeliyiz" dedi. Ayrıca, toplumsal vazife şuuru ve ortak hedeflere ulaşmanın vurgusunu yaptı.

Filistin Meselesi ve Uluslararası Gelişmeler

Kurtulmuş, Gazze'deki durumu milli bir meselemiz olarak tanımlayarak, Filistin'in yeniden bölünme senaryolarına karşı çıkmak gerektiğini belirtti. Uluslararası toplumda, İsrail'in saldırganlıklarına karşı daha etkili bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in BM Üyeliği ve Geçmişle Paralellik

Kurtulmuş, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması gerektiğini belirtti ve bunun nedeninin uluslararası hukuka uymamak olduğunu söyledi. Geçmişteki Apartheid rejimi ile günümüzdeki saldırganlık arasında paralellik kurarak, tarihi tüm boyutlarıyla ele almanın önemini vurguladı.

Gelecek İçin Birlik Çağrısı

Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu hatırlatarak, Türkiyenin her alanda ilerleyerek dünya için örnek bir ülke olacağını belirtti. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'u anarak, "Daha önceki mücadelelerle bugünkü mücadeleyi birbirinden ayırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kurtulmuş, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti. Törende ayrıca, üniversitenin konservatuvar öğrencileri çeşitli halk oyunları gösterisi sundu. Kurtulmuş, üniversiteden "Safahat" kitabını hediye aldı ve katkıda bulunan öğretim üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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