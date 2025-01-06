TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mehmet Akif İnan'ın 25. Yılına Anma Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değerli eğitimci, yazar ve şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 25. yılında andı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, Mehmet Akif İnan'ın toplumda kazandığı takdiri ve kurucusu olduğu Memur-Sen ile yürüttüğü hak arama mücadelesine vurgu yaptı.

Mehmet Akif İnan’ın Mirası

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Akif İnan, eğitimci, yazar ve şair kimliğiyle insanların takdirini kazanmış, müstesna bir değerimizdi. Yedi Güzel Adam'ın aksiyoner ismi Akif İnan'ı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyor, aziz hatırasını bir kez daha saygıyla yad ediyorum."