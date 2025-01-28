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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Misakımilli'nin 105. Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Misakımilli'nin 105. yılını kutlayarak, bu ruhun adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna bir ahit olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Misakımilli'nin 105. Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Misakımilli'nin 105. Yılını Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Misakımilli'nin ilan edilişinin 105. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya ilan edildiği Misakımilli'nin, milletin vatanperverliğini, işgale asla boyun eğmeyeceğini ve ulusal egemenlik hedefini tarih sahnesine yazdığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imizin çatısı altında şekillenen bu milli mutabakat, sınırlarımızı belirlemekle kalmamış, birlik ve beraberlik ruhuyla istiklal ve istikbalimize sahip çıkma irademizi de ortaya koymuştur. Bu irade, bugün de güçlü Türkiye hedefimizin en sağlam dayanaklarındandır. Bizlere düşen görev, bu kararlılığı geleceğe taşımak, milletimizin hak ve hukukunu her platformda savunarak, değerlerimize sahip çıkmaya devam etmektir."

Kurtulmuş, Misakımilli'nin 105. yıl dönümünü coşkuyla anarken, milletin desteğiyle Türkiye'nin hak ettiği yarınlara ulaşması için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti: "Misakımilli, geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin kahramanları başta olmak üzere, Hak yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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