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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Moskova'da Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin dış politika tutumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Moskova'da Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Moskova Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da gazetecilerle bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Türkiye olarak Amerika'da başka bir şey, Rusya'da başka bir şey konuşmuyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, tezlerimizi makul ve anlaşılır bir şekilde muhataplarımıza iletmeye çalışıyoruz" dedi.

Putin ile Görüşme Detayları

Sözlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgiler vererek devam eden Kurtulmuş, "Putin, Türkiye ile olan ilişkileri büyük bir önemle takip ediyor. Cumhurbaşkanı'mızla arasındaki dostluk da dikkat çekici. Savaşın sona ermesi konusunda Türkiye'nin arabulucu rolüne değer veriyor" diye ekledi.

Filistin Sorunu Üzerine Verimli Görüşmeler

Kurtulmuş, "Filistin sorunu üzerinde neredeyse tamamen örtüşen görüşmeler gerçekleştirdik. Önemli konuları açıkça dile getirdim ve Putin de kendi düşüncelerini dürüst bir biçimde ifade etti. Bu görüşmelerde Türkiye’nin konumu bir kez daha vurgulanmış oldu" şeklinde konuştu.

İki Farklı Konumda Olmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısında yer almasından bahsederek, "Bu bir tesadüf oldu. Bu durum, Türkiye'nin tüm ülkelerle kolayca iletişim kurabilen ve ikili ilişkilerde açık bir duruş sergileyen bir ülke olduğunu gösteriyor" dedi. Kurtulmuş, her iki ortamda da benzer mesajların verildiğini belirtti: "Türkiye olarak, nereye gidersek gidelim, tutumumuz değişmez. Aynı mesajı hem Amerika'da hem de Rusya'da duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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