TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhafazakar lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16. yıl dönümünde andı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yazıcıoğlu'nu Rahmetle Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16'ncı yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Vefatının sene-i devriyesinde, kıymetli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve özlemle yad ediyorum." ifadelerine yer vererek Yazıcıoğlu’nun ilkesel siyasete olan bağlılığını vurguladı.

Mesajında, "İlkeli siyaseti kendine şiar edinmiş, hak bildiği davasında bedeller ödemiş, daima vatanının ve milletinin yanında saf tutmuş Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi her zaman hatırlayacak, hayırla anacağız. Mekanı cennet olsun." şeklinde sözler sarf eden Kurtulmuş, Yazıcıoğlu'nu anarak, halkın gönlündeki değerini bir kez daha hatırlattı.

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