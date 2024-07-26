TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Netanyahu'ya Tepki Gösterdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, savaş suçlularının yerinin meclis kürsüleri değil, sandık sandalyeleri olduğunu ifade etti. "Gazze'de yaşanan soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir." dedi.

Gazze’deki İnsani Kriz ve Savaş Suçları

Kurtulmuş, yazılı açıklamasında, Gazze'de yaklaşık 10 aydır devam eden insani yıkımın arkasında savaş suçlusu olarak tanımladığı Netanyahu'nun bulunduğunu belirtti. "Uluslararası hukuku hiçe sayan, bölgeyi ateşe veren ve kendi halkı nezdinde bile saygınlığı sorgulanan bu kişi, ABD Kongresi'nde sahne alarak ırkçı nefret ve barış karşıtı söylemlerine devam etme fırsatı bulmuştur." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun Rolü

Kurtulmuş, ABD Kongresi'ndeki durumu eleştirerek, "Netanyahu, Gazze’de akan kanın durdurulması önündeki en büyük engel olduğunu kendisi de kabul etmiştir." ifadesini kullandı. Ayrıca, birçok Kongre üyesinin bu sahne şovuna katılmayı reddetmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Adalet Ve Barış Çağrısı

Kurtulmuş, demokrasinin, hukukun ve adaletin önemli değerler olduğunu belirterek, ABD halkını bu değerleri savunmaya çağırdı. "Hak er ya da geç yerini bulacak, adalet mutlaka tecelli edecektir." ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.